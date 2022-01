"Subito interventi"

Rifiuti abbandonati lungo la superstrada: il consigliere regionale portavoce del M5S in Regione Lombardia, Roberto Cenci, ha inoltrato una richiesta di intervento ad ANAS.

Rifiuti abbandonati lungo la superstrada: il consigliere regionale portavoce del M5S in Regione Lombardia, Roberto Cenci, ha inoltrato una richiesta di intervento rivolta al responsabile della struttura territoriale ANAS e al presidente del consiglio di Regione Lombardia.

“Una grossa criticità e una problematica che richiede, subito, azioni mirate e concrete - afferma - Siamo, infatti, di fronte ad una presenza, non irrilevante, di abbandoni che stanno interessando, purtroppo, diversi tratti della Boffalora-Malpensa, come documentatato anche in vari servizi giornalistici. Non c’è tempo da perdere: bisogna attivarsi in fretta, perché la situazione rischia di aggravarsi velocemente trasformando quel tratto di strada in una vera e propria discarica a cielo aperto”.

