La Coldiretti incontra i soci

direttamente con la propria base associativa. Infatti, come già lo scorso anno, anche nel 2022 la necessità di ridurre al minimo il rischio di diffusione del coronavirus ha suggerito di organizzare non in presenza i tradizionali incontri annuali con i soci per affrontare le principali novità riguardanti le aziende del settore primario.

Al via una serie di incontri on line per approfondire le novità tecniche, fiscali, economiche e sindacali che investono l’agricoltura: sono quelli voluti dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza su piattaforma web per riuscire a confrontarsi direttamente con la propria base associativa. Infatti, come già lo scorso anno – precisa la Coldiretti interprovinciale – anche nel 2022 la necessità di ridurre al minimo il rischio di diffusione del coronavirus ha suggerito di organizzare non in presenza i tradizionali incontri annuali con i soci per affrontare le principali novità riguardanti le aziende del settore primario. Il primo appuntamento in diretta streaming è fissato per domani, mercoledì 19 gennaio, a partire dalle 15 ed è rivolto in particolare ai soci delle zone di Abbiategrasso e di Cuggiono, nel Milanese. Quello successivo si terrà invece mercoledì 2 febbraio e sarà dedicato alle zone di Codogno e Lodi. A seguire, gli appuntamenti rivolti ai soci di Melegnano, Melzo, Milano e Concorezzo. Oltre ai temi di carattere generale e agli approfondimenti dedicati alle normative nazionali e all'ultima legge di Bilancio, gli incontri on line serviranno a confrontarsi su argomenti riguardanti gli specifici territori in cui è suddivisa la Federazione Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, contrassegnati da realtà aziendali spesso diverse, dalla zootecnia al florovivaismo, dalla cerealicoltura all’agriturismo. I soci potranno intervenire in diretta nelle discussioni da remoto utilizzando la piattaforma web. All’appuntamento del 19 gennaio con dirigenti, tecnici e responsabili dei servizi della Federazione di Milano, Lodi e Monza Brianza, parteciperanno il presidente interprovinciale Alessandro Rota e il direttore Umberto Bertolasi, oltre a Luigi Simonazzi (responsabile economico), Giovanni De Lillo (responsabile fiscale), Guido Campagnoli (responsabile CAA) e Lucrezia Perduca (responsabile tecnico).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro