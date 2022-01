Consulta Sportiva a guida 'rosa'

Svolta in rosa per la Consulta Sportiva di Sesto Calende, la realtà che riunisce le principali associazioni che promuovono attività agonistiche e dilettantistiche.

Svolta in rosa per la Consulta Sportiva di Sesto Calende, la realtà che riunisce le principali associazioni che promuovono attività agonistiche e dilettantistiche per tutti i gusti e per tutte le età. Convocata da Daniele Vanoli, il presidente uscente, ha portato ad eleggere anche un nuovo Direttivo. Questo ora porta 'a sedere attorno ad un tavolo', in rappresentanza dello Sport Sestese, le seguenti realtà: la Sesto 76 Lisanza, la Sestese Calcio, la Pallavolo Sestese, il Club Alpino Italiano, lo Sci Club e il Circolo Sestese Canoa Kayak. Il neo eletto direttivo, alla presenza dell'assessore allo Sport, Claudia D'Onofrio, ha portato al vertice Silvia Rossi, figura legata alla società che rappresenta l'atletica e la ginnastica artistica. Al suo fianco ci saranno Andrea Gobbini, nelle vesti di vice presidente e noto volto della Società Canoistica, e Daniele Ponti, segretario in rappresentanza anche del Gruppo di Sestesi amanti della montagna. Il primo ringraziamento, del neo eletto direttivo è rivolto al presidente uscente, Daniele Vanoli, figura che ha ben rappresentato lo sport sestese in questi anni.

