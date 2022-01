Liceo Arconate: STEAM

Il Liceo europeo di Arconate ha deciso di ampliare la propria offerta didattica e lanciare un piano formativo per il 2022 completamente nuovo. Non più soltanto lingue.

Conosciuto e apprezzato in tutto il territorio per l’alta preparazione linguistica che ogni anno è in grado di fornire ai propri alunni, il liceo europeo di Arconate ha deciso di ampliare la propria offerta didattica e lanciare un piano formativo per il 2022 completamente nuovo. Non più soltanto lingue, ma un vero e proprio pacchetto a parte che consentirà ai nuovi iscritti di “accostarsi al pensiero computazionale acquisendo le competenze necessarie per capire, partecipare e contribuire allo sviluppo democratico della nostra società”. In poche parole, il liceo apre una nuova branca, la STEAM. Acronimo di Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, l’inserimento del percorso STEAM nelle opzioni a scelta dei ragazzi inserisce di diritto il liceo nell’alveo di quelle scuole in grado di offrire una formazione completa, multidisciplinare e trasversale. L’obiettivo dichiarato è quello di “potenziare le competenze di insegnamento delle STEAM in una dimensione di costante evoluzione, rafforzando la capacità di utilizzo degli strumenti tecnologici anche di tipo avanzato, che consentono di poter dare maggiore efficacia ai processi di apprendimento nei settori, ad esempio, della programmazione, della robotica educativa, dell'intelligenza artificiale, della modellazione e stampa 3D, della realtà aumentata per l'osservazione e l'esplorazione scientifica, della creatività e dell'arte digitale”. Le iscrizioni per le classi del 2022-23 sono aperte e il liceo è pronto a chiarire ogni dubbio con un incontro meet programmato per mercoledì alle 20.45, al quale sarà possibile accedere previa prenotazione.

