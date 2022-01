215.000 tamponi al giorno

“A parte qualche rara e momentanea eccezione - spiega Grignaffini - nei ‘centri tamponi’ regionali le attività si sono svolte con un flusso costante di cittadini e un servizio regolare”.

“A poco più di una settimana dalla creazione di una apposita task force regionale per i tamponi, oggi in Lombardia non si sono registrate code e particolari disagi”. Così Guido Grignaffini, responsabile della task force voluta dalla vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti.

“Oggi - conclude Grignaffini - in Lombardia verranno effettuati oltre 215.000 tamponi per una media settimanale che supera il milione di unità”.

