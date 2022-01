Primo 'fiocco' rosa

Il nuovo anno si aperto con la nascita di una bimba all'Ospedale di Busto Arsizio. È una bimba la prima nata: ha visto la luce alle 7.11 di oggi, sabato 1° gennaio. Anche il 2021 si era chiuso con la nascita di una bimba, che aveva emesso il suo vagito alle 12.18 del 31 dicembre.

Ma l’anno appena trascorso ha visto una prevalenza di maschietti tra i nuovi cittadini bustocchi: il totale dei parti all’ospedale di Busto Arsizio è stato di 987, 514 maschi e 473 femmine. Il 25,5 % è costituito da bimbi figli di genitori stranieri.

