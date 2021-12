Piccoli pazienti: fiabe e racconti

Ospedale San Paolo di Milano, i manifesti 'Avo Racconta': inquadrando il QR-Code i piccoli pazienti della Pediatria potranno vedere su cellulare o tablet fiabe e racconti.

Come recita la presentazione... "Parti per un mondo perfetto, fantasia nella valigia e un sorriso per biglietto". E, allora, ecco i bellissimi e particolari manifesti 'AVO Racconta' che, appunto la stessa associazione AVO, ha consegnato al reparto di Pediatria dell'ospedale San Paolo (Asst SAnti Paolo e Carlo) di Milano e grazie ai quali i piccoli pazienti, inquadrando QR-Code, potranno vedere sul cellulare o sul tablet fiabe e racconti scelti da loro.

