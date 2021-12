Telecamere sui taxi

Da Regione Lombardia 600.000 euro per l'installazione di impianti di videosorveglianza sui taxi del bacino aeroportuale Milano Malpensa.

Da Regione Lombardia 600.000 euro per l'installazione di impianti di videosorveglianza sui taxi del bacino aeroportuale Milano Malpensa, risorse disponibili grazie alla manovra finanziaria approvata nei giorni scorsi dal Consiglio regionale. MOLTO UTILE INSTALLAZIONE TELECAMERE - "Si tratta di somme importanti per la sicurezza di taxisti e passeggeri" ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. "L'installazione di telecamere è utilissima perché ci consente di avere elementi determinanti in caso di furti, rapine e violenze. Da Regione Lombardia, dunque, un chiaro segnale a tutela di chi utilizza questo mezzo di trasporto e dei tanti lavoratori sempre più a rischio sicurezza". FONDI PER TAXISTI BACINO AEROPORTUALE - "Si tratta di risorse che destineremo - ha concluso De Corato - ai taxisti del bacino aeroportuale Milano Malpensa. I 600.000 euro riguardano l'annualità 2022. Avvieremo a breve il relativo bando."

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro