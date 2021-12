Pacchi alimentari: Deliveroo a fianco della CRI

Deliveroo a fianco della Croce Rossa Italiana con il volontariato aziendale e la raccolta di donazioni per i pacchi alimentari da distribuire ai più bisognosi.

Ha superato quota 100.000 euro la raccolta fondi lanciata da Deliveroo a sostegno della Croce Rossa Italiana. Il progetto, che rientra nell’ambito dell’iniziativa globale 'Full Life' per il supporto ai territori e alle comunità nelle quali la piattaforma opera, ha l’obiettivo di affiancare la CRI per il sostegno alimentare alle persone e alle famiglie più in difficoltà. Finora, grazie alla donazione diretta di Deliveroo Italy e alla generosità degli utenti che hanno donato sulla App, sono stati raccolti più di 100 mila euro, che saranno utilizzati per l’acquisto di pacchi alimentari. A confezionare una parte di essi, gli stessi dipendenti di Deliveroo Italy, che hanno partecipato alla prima di una serie di giornate di volontariato aziendale presso il Comitato Croce Rossa Italiana di Area Sud Milanese ad Opera. Quella in corso è la seconda edizione della partnership che lega Deliveroo a Croce Rossa Italiana. Le novità di quest’anno riguardano lo sviluppo di una nuova funzione tecnologica che permette, al momento del pagamento, di arrotondare il conto e donare la differenza direttamente alla CRI, e il coinvolgimento degli stessi dipendenti della piattaforma leader dell’online food delivery. A spiegarlo è Federico Scarsi, Head of People Deliveroo Italy: “Attraverso la partecipazione attiva dei componenti dei nostri team, abbiamo voluto aggiungere un tassello ulteriore che rafforza la nostra partnership con Croce Rossa Italiana. Non solo un sostegno diretto e una campagna di raccolta fondi. Ma anche l’impegno concreto di chi lavora, ogni giorno, in Deliveroo e che, attraverso un’attività di volontariato svolta durante l’orario di lavoro, ha l’opportunità di qualificare ulteriormente la propria esperienza umana e professionale vissuta in azienda, a vantaggio delle persone più bisognose”. “Siamo felici e orgogliosi di questa collaborazione” sottolinea Danilo Esposito, presidente del Comitato Croce Rossa Italiana Area Sud Milanese, che aggiunge: “Iniziative di questo tipo ci permettono di far conoscere più da vicino le attività della CRI sul territorio e di ricevere un aiuto concreto: non solo in termini economici ma anche e soprattutto in termini di tempo e capacità, come quelle messe a disposizione dal team di Deliveroo che ci ha affiancato nel confezionamento dei pacchi alimentari. La pandemia di COVID 19 ha portato con sé drammatici risvolti sociali e il supporto alle famiglie in difficoltà è sempre più importante”. I pacchi alimentari confezionati saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà del territorio. La raccolta fondi sulla App sarà attiva fino al 31 marzo 2022.

