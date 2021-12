Un gioco ai ragazzi del CDD

'Un regalo per...': il Lions Club Rescaldina Sempione dona un gioco ai ragazzi del Centro Diurno Disabili di Rescaldina. Natale di solidarietà e vicinanza.

In occasione della recente 'Festa degli Auguri' del Lions Club Rescaldina Sempione i soci hanno realizzato un service molto significativo proposto dai componenti dell'apposito Comitato Service: Cristina Boracchi (coordinatrice), Giusi Massironi, Elena Casero e Angelo Mocchetti. Facendo ricorso ai fondi del Club ed agli apporti dei singoli soci è stato raccolto un significativo quantitativo di giochi e strumenti didattici (album, giocattoli, pastelli, mosaici in legno, carta e cartoncini colorati, giochi educativi, strumenti musicali, animali puzzle e tanto altro) destinati a ragazze e ragazzi che frequentano giornalmente il Centro Diurno Disabili di Rescaldina. In una giornata molto fredda e nebbiosa, ma riscaldata e illuminata dall'entusiasmo degli ospiti del Centro presenti con il responsabile Paolo Belloli e numerosi operativi, il consistente materiale è stato consegnato da una folta delegazione del Club composta dal presidente Gian Claudio Castellani, Past Governatore Distrettuale Lions Carlo Massironi e i soci Paolo Magistrali, Angelo Mocchetti, Giampiero Massaiu, Giusi Massironi e Gianfranco Fumagalli. Grande l'entusiasmo espresso dai ragazzi che hanno anche letto e poi consegnato una lettera di ringraziamento per il Dono molto utile. Il Lions Clubs Rescaldina segnala, inoltre, il Concerto di Natale che l'Orchestra dell'Accademia e il Coro Amadeus diretti dal maestro Marco Raimondi, socio del Club, terranno giovedì 23 dicembre presso la Chiesa SS. Bernardo e Giuseppe di Rescaldina.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro