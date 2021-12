Controlli 'green pass': 4 attività commerciali sanzionate

È proseguita nella settimana fra il 13 e il 19 dicembre l’attività di controllo per il rispetto delle normative anti-Covid da parte della Polizia locale di Legnano.

È proseguita nella settimana fra il 13 e il 19 dicembre l’attività di controllo per il rispetto delle normative anti-Covid da parte della Polizia locale di Legnano. I controlli per il 'green pass' hanno riguardato 366 persone. Delle cinque sanzioni elevate una riguarda un utente del trasporto pubblico locale (autobus), trovato sprovvisto di certificato verde, mentre le altre quattro hanno riguardato i titolari o gli esercizi (palestre, locali di intrattenimento e pubblici esercizi) per mancati controlli del green pass o mancata applicazione di tutte le misure anticovid. Le attività controllate sono state 68 in tutto. La sanzione amministrativa va da 400 a 1.000 euro. Il personale della Polizia locale è stato impegnato anche nei controlli a domicilio per le persone poste in quarantena senza registrare infrazioni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro