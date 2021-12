Disabilità sensoriale: inclusione scolastica

La giunta regionale, su proposta dell'Assessorato alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, ha dato il via libera all'integrazione economica per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale e all'attivazione di ulteriori percorsi di formazione e informazione.

La giunta regionale, su proposta dell'Assessorato alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, ha dato il via libera all'integrazione economica per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale e all'attivazione di ulteriori percorsi di formazione e informazione. "Le risorse, pari a 478 mila euro - ha spiegato l'assessore Alessandra Locatelli - serviranno per migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio di inclusione scolastica a favore dei bambini e dei ragazzi con disabilità sensoriale, integrando il servizio a supporto degli studenti e consentendo la liquidazione agli Enti Erogatori". "Si tratta di fondi - ha proseguito - che si aggiungono ai 10,2 milioni di euro che abbiamo stanziato per l'anno scolastico 2021/2022, destinati a bambini e ragazzi non vedenti, ipovedenti, non udenti, sordi e affetti da ipoacusia importante, che hanno bisogno di un'assistenza qualificata da parte di specifiche figure educative e di materiale didattico specifico". "L'obiettivo - precisa l'assessore - è favorire l'accessibilità universale, partendo appunto dalla scuola e dalla formazione dei nostri ragazzi. Si conferma, dunque, l'impegno di Regione Lombardia nei confronti delle persone con disabilità, attraverso l'adozione di provvedimenti in grado di rispondere in modo concreto ai bisogni del territorio e di promuovere una vera cultura di inclusione".

