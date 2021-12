Un milione per le scuole

Un nuovo finanziamento a Castano. Un milione di euro circa che verranno utilizzati per alcuni interventi nei due plessi scolastici cittadini.

L'ha definito "Un regalo di Natale", il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello. E, in fondo, forse diversamente non avrebbe potuto essere, non solo visto il periodo (appunto le festività natalizie), ma anche e soprattutto dal momento che la cifra è davvero significativa. Un milione di euro circa: questo, alla fine, il nuovo finanziamento che servirà per intervenire sui due plessi scolastici. "Un’altra opportunità per fare più bella la nostra città e nello specifico mettere in campo alcuni interventi sul cuore pulsante di tutta la comunità: le scuole, il luogo dei nostri ragazzi, il luogo dell’educazione, della crescita e della costruzione di una comunità migliore - ha scritto il primo cittadino". Più nello specifico, allora, una parte dei soldi verrà utilizzato per l'efficentamento energetico del piano terra di via Giolitti, mentre l'altra andrà alla palestra dell'istituto di via Acerbi. "In realtà non si tratta di un regalo ma del lavoro attento e capace di amministratori e uffici, che ringrazio per l’enorme impegno che stanno portando avanti soprattutto in questo difficile periodo - ha concluso il sindaco".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro