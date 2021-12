'Indovina Chi?': il gioco sospeso del presidente

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha consegnato il suo dono per il 'Giocattolo Sospeso', iniziativa solidale per i bambini bisognosi.

Centocinquanta copie del libro 'Adrenalina' di Zlatan Ibrahimovic autografati dal campione del Milan. Maglie e palloni con le firme della squadra di pallacanestro dell'Olimpia Milano. Peluche della Trudy da parte di Assogiocattoli e Parco dello Stelvio. E poi, tutti i doni già consegnati e che ancora saranno portati dai cittadini in piazza Città di Lombardia, davanti al Palazzo della Regione, per aderire all'iniziativa il 'Giocattolo Sospeso', un'idea lanciata dal presidente Attilio Fontana "Per dare un segnale concreto e solidale a favore dei bambini più sfortunati". E proprio il governatore, in occasione della ricorrenza di Santa Lucia, festa per tutti i bambini delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio, ha consegnato il 'suo' giocattolo, donando una scatola di 'Indovina Chi?'. "Una proposta - ha spiegato Fontana - che trae spunto dal 'Caffè Sospeso' un'abitudine filantropica con la quale si lasciava un caffè 'pagato' da destinare a una persona bisognosa". "Ecco, il 'Giocattolo Sospeso' - ha aggiunto Fontana - vuole essere un piccolo gesto a beneficio dei bimbi più bisognosi, in una comunità, quella lombarda, che ha sempre dato e continua a dare costante prova di amore per il prossimo". Saranno i volontari della Lilt e della Croce Rossa Italiana ad occuparsi della consegna a favore dei bambini a domicilio o nei reparti ospedalieri pediatrici. L'ultimo weekend disponibile per la raccolta è previsto sabato 18 e domenica 19, dalle 11 alle 19, in piazza Città di Lombardia. Chi donerà un gioco avrà uno sconto del 50% sull'ingresso a favore di minori per l'ingresso alla pista di pattinaggio.

