Cuggiono: Natale sia!

Si è acceso il Natale a Cuggiono. Albero all'uncinetto in Villa Annoni, quello in piazza, luminarie e atmosfere speciali in varie zone del paese.

Come da tradizione l’albero di Natale e il presepe si preparano durante il ponte di Sant'Ambrogio. E a ben guardare la tradizione milanese indica proprio nel giorno che precede l’Immacolata la data da segnare in rosso per i preparativi natalizi. Così, in un certo senso, è stato anche a Cuggiono. Preparato l’albero in Villa Annoni e innalzato quello in piazza San Giorgio, questi sono stati resi alla cittadinanza nella nevosa serata di mercoledì. Uno stupendo albero realizzato interamente all'uncinetto in Villa e poi un meraviglioso esemplare di abete piemontese in piazza, sono stati illuminati a beneficio di tutta la cittadinanza. La giornata è stata accompagnata dalla presenza di caratteristici mercatini natalizi in Villa Annoni, a tema 'giochi dei nonni'. L’atmosfera del Santo Natale si è presa Cuggiono e, allora, non resta che viverla...

UN ALBERO ALL'UNCINETTO E LE ATMOSFERE NATALIZIE



