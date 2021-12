I mercatini di Bolzano

L’atmosfera è resa ancora più suggestiva dal profumo di cannella, vin brulè, legno di montagna che si respira durante la visita.

Il mercatino di Natale a Bolzano in Trentino Alto Adige è il più grande d’Italia. Per circa un mese per le vie della città si può respirare un’atmosfera natalizia. L’atmosfera è resa ancora più suggestiva dal profumo di cannella, vin brulè, legno di montagna che si respira durante la visita. Per i visitatori più fortunati la neve renderà il tutto più magico.

Il mercatino di Natale sarà aperto al pubblico fino al 6 gennaio 2022 con i seguenti orari:

tutti i giorni dalle 10 alle 19

24 dicembre dalle 10 alle 14

26 dicembre dalle 10 alle 19

31 dicembre dalle 10 alle 18

1 gennaio dalle 12 alle 19

6 gennaio dalle 10 alle 19

Il giorno 25 il mercatino sarà chiuso

Per poter accedere è necessario essere in possesso del Green Pass (a partire dai 12 anni), indossare la mascherina chirurgica e rispettare la distanza interpersonale di un metro.

A tutti i visitatori verrà consegnato un braccialetto adesivo che permette di poter accedere durante la stessa giornata ai mercatini di Natale di Merano, Bressanone, Vipiteno e Brulico.

