"Lombardia, Regione che ha vaccinato di più"

"La Lombardia è la Regione che ha vaccinato di più in assoluto e ha presentato un modello organizzativo tra i migliori", lo ha detto il presidente Attilio Fontana.

"La Lombardia è la Regione che ha vaccinato di più in assoluto e ha presentato un modello organizzativo tra i migliori, se non il migliore. Un risultato raggiunto anche grazie alla piattaforma di Poste Italiane. Un supporto importante che ha consentito alla nostra campagna vaccinale di decollare". Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, durante un'intervista rilasciata al TGPoste. "Con la piattaforma di Poste Italiane - ha aggiunto il governatore - siamo riusciti a dare una risposta immediata ed efficiente a tutte le richieste che arrivavano dai nostri cittadini". Il presidente ha poi evidenziato quanto sia capillare la presenza di Poste Italiane sul territorio lombardo: 1.870 uffici postali, 1.083 ATM Postamat, 15.500 dipendenti e il nuovo Hub inaugurato a giugno scorso a Landriano, in provincia di Pavia, il centro logistico.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro