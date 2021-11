Vaccinazioni: 'Stop ai dubbi'

Sulle pagine Facebook della Regione Lombardia e di LombardiaNotizieOnline è in programma, lunedì 29 novembre, la maratona ‘Stop ai dubbi’. Risposte sulle vaccinazioni.

Sulle pagine Facebook della Regione Lombardia e di LombardiaNotizieOnline è in programma, lunedì 29 novembre, la maratona ‘Stop ai dubbi’. Si tratta di una ‘diretta’, durante la quale esperti in materia (dalle 15 alle 17, dalla sede della Regione) risponderanno alle domande dei cittadini in merito alle vaccinazioni anti-Covid. Interverranno Sergio Abrignani, Andrea Gori, Alberto Mantovani, Marina Picca, Giuseppe Remuzzi e Carlo Signorelli, insieme al coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso. È possibile inviare domande alla mail stopaidubbi [at] regione [dot] lombardia [dot] it o mandare un messaggio whatsapp al numero 334/6324686.

