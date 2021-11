Sport: 4,4 milioni per strutture all'aperto

Regione Lombardia ha approvato la graduatoria del Bando 'Outdoor' 2021 che sostiene con 4,4 milioni di euro a fondo perduto la realizzazione all'aperto di spazi per la pratica dello sport e di aree attrezzate per lo skyfitness.

Regione Lombardia ha approvato la graduatoria del Bando 'Outdoor' 2021 che sostiene con 4,4 milioni di euro a fondo perduto la realizzazione all'aperto di spazi per la pratica dello sport e di aree attrezzate per lo skyfitness. "La prima tranche di finanziamenti relativi a 57 progetti - chiarisce Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi - sarà erogata in tempi strettissimi, per permettere rapidamente l'avvio dei lavori". "Anticipo subito la mia volontà di procedere ad inizio del prossimo anno ad individuare nuove risorse per far scorrere la graduatoria e allargare la platea degli enti beneficiari. I fondi regionali permetteranno la realizzazione di tante nuove strutture e la riqualificazione di buona parte dei 'campetti' e degli spazi che necessitano di interventi di ripristino. L'attività fisica è importante per il benessere individuale e la disponibilità di aree attrezzate all'aperto è fondamentale per permettere ai nostri concittadini di fare esercizi e attività in piena sicurezza, anche e soprattutto in questo periodo di pandemia da Covid". SPORT PER TUTTI A COSTO ZERO - I beneficiari di 'Sport Outdoor 2021' sono Enti pubblici con sede in Lombardia, proprietari o gestori delle aree nelle quali è prevista la realizzazione degli interventi. La misura permette di finanziare i lavori con somme a fondo perduto che coprono sino all'80% dei costi. "Oggi in Lombardia - ricorda il pluricampione olimpico - esistono 3.415 strutture per la pratica sportiva all'aperto, dai playground agli spazi 'skyfitness'. Vogliamo incrementare questo numero, garantendo anche un'offerta multidisciplinare che permetta a quante più persone di fare la propria attività fisica preferita all'aria aperta e a costo zero".

