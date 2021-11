"Famiglia al centro della programmazione di Regione Lombardia" è la sintesi di quanto emerso al convegno 'Agire per (ri)Creare Opportunità', a Palazzo Pirelli.

"Famiglia al centro della programmazione di Regione Lombardia" è la sintesi di quanto emerso al convegno 'Agire per (ri)Creare Opportunità', a Palazzo Pirelli. Sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli. Il seminario ha rappresentato un momento di incontro e condivisione con gli enti pubblici e gli enti del terzo settore che sono impegnati nel territorio nella realizzazione degli interventi promossi dall'Assessorato alla Famiglia nell'ambito della programmazione del Fse 2014-2020. PRESIDENTE FONTANA: ALTI STANDARD SU USO FONDI EUROPEI - "Regione Lombardia vanta alti standard di performance rispetto all'impiego dei fondi europei: risultati raggiunti grazie a una struttura regionale solida e competente. Guardando alla prossima programmazione 2021-2027, sappiamo di poter contare su risorse davvero importanti, grazie alle quali potremo mettere in campo progetti per 3,5 miliardi di euro" ha dichiarato il governatore Fontana. "Se - ha evidenziato il presidente - è certamente positivo il fatto di avere a disposizione risorse in più, meno positive sono le ragioni alle basi di queste risorse aggiuntive, tra le quali la pandemia che ha acuito i problemi di chi già si trovava in difficoltà". "A fronte di questi dati è chiaro che l'impegno di Regione Lombardia sarà mettere in campo risorse e idee per fronteggiare una situazione, soprattutto quella della povertà, che rischia di divenire sistemica". "Guardiamo - ha concluso Fontana - alla Lombardia che vogliano: una Lombardia solida dal punto di vista economico, innovativa, sostenibile e inclusiva". ASSESSORE LOCATELLI: INVESTIMENTI SOCIALI PER FAMIGLIA UNA PRIORITÀ - "Il Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura - ha spiegato nel suo intervento l'assessore Locatelli - ha identificato negli investimenti sociali per la famiglia una delle priorità d'azione di Regione Lombardia a supporto della coesione e dell'inclusione sociale". "Il 2021 - ha sottolineato - segna l'avvio della fase di chiusura della programmazione 2014-2020 e il momento di preparazione della nuova programmazione 2021-2027. Si tratta di una circostanza che richiede ai diversi livelli istituzionali e agli attori che operano nel territorio di raccogliere e valorizzare le migliori risorse, esperienze, capacità e idee per rafforzare la capacità di tradurre gli investimenti in azioni, strumenti e servizi per le famiglie, per i bambini e i giovani per coloro che sono a rischio di esclusione". "Nelle scorse settimane - ha spiegato Locatelli - la Giunta regionale ha adottato la Nadref 2021 con cui abbiamo identificato le linee di indirizzo strategiche per il rilancio della Lombardia post-pandemia". "Gli indirizzi della Giunta - ha sottolineato - per la fase di ripresa sono molto sfidanti. È una visione di futuro che richiede il coinvolgimento e l'azione di tutto il sistema Lombardia e, in particolare, la valorizzazione e lo sviluppo del potenziale generativo di relazioni, di prossimità, di solidarietà degli enti del terzo settore che, anche durante i mesi più difficili, hanno assicurato la tenuta del tessuto sociale della nostra regione". "Il nuovo programma regionale del Fse - ha proseguito l'assessore - offrirà anche un campo di azione concreto per la messa in atto dei nuovi strumenti di rafforzamento e consolidamento delle esperienze di co-programmazione e co-progettazione nel quadro del partenariato tra pubblico e privato". "A partire dal lavoro e dall'esperienza maturata in questi anni - ha concluso Locatelli - siamo pronti a progettare insieme il futuro della prossima generazione".

