La cittadinanza al 'Milite Ignoto'

Anche Marcallo ha voluto rendere omaggio al 'Milite Ignoto'. La cittadinanza onoraria è stata conferita attraverso l’inaugurazione di una stele commemorativa.

In occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria (Roma, 4 novembre 1921), il Comune di Marcallo ha voluto dare le dovute onorificenze a questa celebrazione di grande importanza per la nostra nazione, conferendo la cittadinanza onoraria allo sconosciuto soldato, che, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, è stato scelto come figura rappresentativa dei Caduti per la Patria.

Le celebrazioni, avvenute nella mattinata di sabato 6 novembre, hanno visto diverse presenze illustri: il Sindaco di Marcallo, Marina Roma, il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, la Preside dell’Istituto Omnicomprensivo “Edmondo de Amicis” di Marcallo, Moscatiello Alessandra (assieme a diversi alunni) e alcuni rappresentanti del Comando Esercito Lombardia.

Dopo le deposizioni di corone di alloro in significativi punti di Marcallo (monumento ai caduti di Marcallo, monumento ai bersaglieri e monumento ai caduti di Casone), le autorità e i cittadini si sono ritrovati nel Centro Polivalente San Marco. La cittadinanza onoraria è stata conferita attraverso l’inaugurazione di una stele commemorativa, che sarà protagonista di un contest artistico, come ha spiegato il sindaco: “Questo monumento, dedicato al Milite Ignoto, verrà completato in occasione del prossimo anniversario. Infatti, i ragazzi di terza media, nel corso dell’anno a venire realizzeranno dei disegni che rievocheranno questa importante celebrazione e il più significativo di questi, scelto da una giuria, verrà riprodotto sulla stele, posizionata nel cortile del Comune”.

In seguito, dopo l’intervento della Banda di Marcallo, i presenti hanno potuto assistere a un breve documentario promosso dall’Associazione Bersaglieri di Marcallo, e ad una conferenza dedicata al tema della giornata, durante la quale il relatore, Luigi Cuomo, ha ribadito la risonanza storica, morale e rievocativa di questa celebrazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro