Sono 13 i progetti che potranno beneficiare del contributo di 1,16 milioni di euro per promuovere itinerari turistici che si snodano tra le principali città lombarde e le destinazioni 'fuori porta'.

Sono 13 i progetti che potranno beneficiare del contributo di 1,16 milioni di euro per promuovere itinerari turistici che si snodano tra le principali città lombarde e le destinazioni 'fuori porta'. "Regione Lombardia – spiega l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni presentando gli esiti del bando 'Viaggio #inLombardia' – continua a sostenere concretamente il turismo dei territori con una misura particolarmente apprezzata. Il bando, giunto alla terza edizione, mira alla valorizzazione delle eccellenze locali, dai piccoli borghi alle città, unendo luoghi ed itinerari per far scoprire ai visitatori tradizioni, sapori, arte e cultura di una Lombardia che rinasce anche grazie alle sue bellezze. Il grande attrattore turistico è la fruibilità dei luoghi in una sinergia vincente delle unicità lombarde con i prodotti tipici locali, artigianali ed enogastronomici. Pensando a eventi come Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023 e i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, dobbiamo favorire la nascita e la condivisione di buone pratiche nell'ambito della ricettività e dell'offerta turistica, per una Lombardia da vivere sempre, tutto l'anno".

