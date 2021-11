Riattivata la degenza di Oncologia

Cronoprogramma perfettamente rispettato. Come annunciato in settembre dalla direzione Asst Valle Olona, nel corso di una visita al presidio di piazza Borella, da martedì 2 novembre è stata riattivata la degenza dell’unità operativa di Oncologia.

Cronoprogramma perfettamente rispettato. Come annunciato in settembre dalla direzione Asst Valle Olona, nel corso di una visita al presidio di piazza Borella, da martedì 2 novembre è stata riattivata la degenza dell’unità operativa di Oncologia. Gli otto posti letto sono collocati al secondo piano del Padiglione verde. Oggi accoglieranno i primi due malati. Il direttore medico di presidio, dottoressa Roberta Tagliasacchi: “Riprendere a ricoverare il paziente oncologico è la dimostrazione che l’ospedale di Saronno non sta subendo nessun ridimensionamento. Al contrario. La riattivazione della degenza è avvenuta attraverso logiche migliorative e organizzative rispetto al passato. Il reparto è nuovo, le équipe medica e infermieristica sono state rinnovate con l’ingresso di nuove professionisti di provata esperienza. L’appropriatezza dei ricoveri sostenuta dall’importante presenza nel Presidio dell’Ematologia e delle Cure palliative: la prima fornisce un supporto prezioso durante la fase diagnostica, le seconde si rivelano indispensabili nel caso di dimissione di un malato terminale”. Il direttore sanitario dell’Asst Valle Olona, dottor Claudio Arici: “Tra i tanti passi verso il progressivo, ma prudente, ritorno alla normalità questo è certamente tra i più importanti”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro