Il Liceo si presenta

Per presentare il piano studi e l’intera offerta formativa, saranno organizzati 'open days', serate tematiche, micro-lezioni e anche una mostra fotografica.

La delicata scelta della scuola Superiore di avvicina e il Liceo Linguistico di Arconate e d’Europa sfodera tutte le sue armi per presentare al meglio l’offerta umana e formativa. Una lunga serie di iniziative sta per cominciare, per conoscere il piano studi e le numerose offerte didattiche, culturali, musicali, teatrali e lavorative. E’ proprio allora il caso di dire ‘save the date’! Si comincia con un’Open Day on-line sabato 20 novembre alle 9.30 ; seguiranno due serate di presentazione online mercoledì 24 novembre e mercoledì 12 gennaio. Nella serata di giovedì 2 dicembre si terrà, invece, l’evento ‘Altrimenti Liceo’: un momento di incontro e conoscenza della scuola e dei suoi protagonisti con musica, immagini e parole (in presenza presso l’Auditorium di via Matteotti 1). Non mancheranno le tanto attese micro-lezioni con docenti di lingue straniere del Liceo (sabato 11 dicembre online dalle 9.30 alle 11.30). Grande novità di quest’anno sarà la mostra fotografica ‘LAE è…’ allestita nella mattinata del 15 gennaio; si potrà ripercorrere la storia della scuola con tutti i suoi protagonisti dato che il Liceo compirà a breve 20 anni (fondato, infatti, ad Arconate nel 2002). I responsabili dell’orientamento saranno inoltre disponibili, su appuntamento e on-line, per incontrare le scuole Secondarie di Primo Grado e per colloqui con i genitori. Tutti gli eventi online si svolgeranno su piattaforma Meet e su prenotazione. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è sufficiente consultare la sezione dedicata del sito internet dell’Istituto Omnicomprensivo di Arconate e Buscate di cui il Liceo Linguistico fa parte (https://sites.google.com/omnicomprensivoeuropeo.edu.it/orientamento-lae/...). (di Valentina Di Marco)

