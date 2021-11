Chilometri scalati

Secondo una indagine a livello europeo, l’Italia vanta il record di vendite di veicoli con il contachilometri truccato.

Secondo una indagine a livello europeo, l’Italia vanta il record di vendite di veicoli con il contachilometri truccato. Quando si acquista un'automobile usata, uno dei consigli che si possono dare è quello di rivolgersi a concessionari ben conosciuti, in grado di dare tutte le garanzie di funzionalità dell’auto e fornire assistenza anche nel post-vendita. Verificare che la macchina sia in buono stato è solo uno degli aspetti da controllare, tra i quali infatti è opportuno verificare anche l’effettivo chilometraggio percorso dal veicolo. Non sono isolati i casi che ci sono stati segnalati, di persone che si sono accorte solo successivamente all’acquisto che il contachilometri della loro auto era stato manomesso, per una percorrenza reale che quindi si è rilevata molto superiore rispetto a quella indicata sullo strumento di bordo. Codacons - "Consigliamo a tutti coloro che si accingono ad acquistare un'auto usata di visionarla prima con un professionista, ed effettuare le opportune indagini sulla storia dell’auto attraverso una visura al pubblico registro automobilistico". Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza potete rivolgervi all’associazione al numero 02/29419096 oppure contattarci tramite mail all’indirizzo info [at] codaconslombardia [dot] it.

