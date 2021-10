Santi e Defunti: le Messe con Delpini

Lunedì 1° novembre, solennità di Tutti i Santi, alle 11, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, presiederà in Duomo il Pontificale.

Lunedì 1° novembre, solennità di Tutti i Santi, alle 11, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, presiederà in Duomo il Pontificale (la celebrazione sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv, canale 195 del digitale terrestre, su www.chiesadimilano.it, sul canale Youtube.com/chiesadimilano e su Radio Mater).

Nel pomeriggio, alle 15.30, l’Arcivescovo celebrerà la Messa al Cimitero Monumentale.

Martedì 2 novembre, giorno tradizionalmente dedicato alla Commemorazione dei defunti, visiterà i cimiteri cittadini per un breve momento di preghiera e presiederà le celebrazioni eucaristiche alle 9.30 nella Basilica di Sant’Ambrogio con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze Armate; alle 15.30 al Cimitero di Baggio; alle 17.30 in Duomo.

Quest’ultima celebrazione sarà tramessa in diretta su Chiesa Tv e in streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube.com/chiesadimilano; Radio Mater manderà in onda l’omelia in differita alle 20.30.

