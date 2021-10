L'assessore regionale agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori e il Sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi Antonio Rossi, nell'ambito del tour 'Territori olimpici: la Lombardia protagonista', presenteranno mercoledì 3 novembre, e il giorno dopo, giovedì 4 novembre, il piano di azione di Regione Lombardia per valorizzare le opportunità di sviluppo territoriale connesse all'evento. Tutti gli incontri saranno coordinati e moderati dal vice segretario generale della Regione Lombardia, Pier Attilio Superti.

LE TAPPE DEL TOUR

MERCOLEDI' 3 NOVEMBRE

- Bormio (So), Sala Conferenze, sede Bormio Terme, 14, ore 10 - 12. Intervengono Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Antonio Rossi, sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi, Sergio Schena, membro Cda Fondazione Milano - Cortina 2026, Fulvio Matone, direttore Polis Lombardia e Roberto Zucchetti, Ptsclas.

- Sondrio, Sala Succetti, sede Confartigianato Imprese, ore 15 - 17. Alle 14.30 è in programma una conferenza stampa con il presidente della Giunta regionale Attilio Fontana. Intervengono Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Antonio Rossi, sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi, Sergio Schena, membro Cda Fondazione Milano - Cortina 2026, Fulvio Matone, direttore Polis Lombardia e Roberto Zucchetti, PtsClas.

PROGRAMMA DEL 4 NOVEMBRE

- Chiavenna (So), Sala Bertacchi, sede della Banca Popolare di Sondrio, ore 10 - 12. Intervengono Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Antonio Rossi, sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi, Sergio Schena, membro Cda Fondazione Milano - Cortina 2026, Fulvio Matone, direttore Polis Lombardia e Roberto Zucchetti, PtsClas.

- Varenna (Lc), Sala Fermi, Villa Monastero, ore 14 - 16.

Intervengono Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Antonio Rossi, sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi, Sergio Schena, membro Cda Fondazione Milano - Cortina 2026, Fulvio Matone, direttore Polis Lombardia.

