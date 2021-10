Lunedì 8 novembre, al Teatro alla Scala di Milano, si svolgerà la tradizionale 'Giornata della Ricerca' di Regione Lombardia. Nel corso dell'evento, sarà consegnato il premio 'Lombardia è Ricerca', il 'Nobel' assegnato a chi si è distinto per la sua attività di ricerca.

Lunedì 8 novembre, al Teatro alla Scala di Milano, si svolgerà la tradizionale 'Giornata della Ricerca' di Regione Lombardia. Nel corso dell'evento, sarà consegnato il premio 'Lombardia è Ricerca', il 'Nobel' che ogni anno viene assegnato a chi si è distinto per la sua attività di ricerca. Tema di questa edizione del Premio internazionale è la 'Sostenibilità Ambientale e Qualità della Vita', nell'area strategica 'Miglioramento della qualità della vita delle persone, in armonia con lo sviluppo del sistema produttivo e la transizione verso nuovi modelli di sviluppo': argomenti al centro del Green Deal europeo, e protagonista anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una giuria di 15 scienziati di calibro internazionale, presieduta dal Professore Andrea C. Ferrari, ha decretato vincitori del Premio Pierre Joliot, Marcella Bonchio e Markus Antonietti per il processo che porta energia pulita dalla fotosintesi artificiale ispirata ai meccanismi della natura. IL PROGRAMMA - A portare i saluti iniziali saranno il Ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale alla Ricerca Fabrizio Sala. Con loro anche Paolo Veronesi, presidente di 'Fondazione Veronesi'. Nel corso della Giornata interverrà Chiara Montanari, Life Explorer e capo spedizione in Antartide e si svolgerà una tavola rotonda a tema 'Digitale, sostenibile e smart: l'innovazione a portata di mano' con Furio Pradella, CEO Pradella Sistemi, Vincenzo Russi, CEO E-Novia, Eugenio Sapora, Country Manager di 'To good to go' e l'assessore Fabrizio Sala. Sarà presente l'Ambasciatore della Ricerca di Regione Lombardia Gerry Scotty che incontrerà i campioni italiani dello sport e sosterrà un progetto di ricerca. Seguiranno il dibattito e la premiazione dei vincitori del Premio Internazionale 'Lombardia è Ricerca'. In apertura dell'evento è previsto un intrattenimento musicale con Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano. La Giornata è condotta da Alessia Ventura.

