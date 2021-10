Ad Halloween arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio, ma anche per decorare le case.

Ad Halloween arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio, ma anche per decorare le case. L’iniziativa è della Coldiretti che nei mercati di Campagna Amica in tutta la Lombardia organizza nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 ottobre degustazioni, esposizioni e distribuzione di ricette dedicate all’ortaggio più grande del mondo, che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa. Si parte nella mattinata del 30: a Milano doppia iniziativa, al mercato agricolo di Porta Romana in via Friuli 10/A dalle 9 alle 13 con l’esposizione di diverse varietà di zucche, “dolce o scherzetto” per i bambini e zucche ornamentali in regalo, mentre al farmers’ market del Centro Pavesi è prevista la degustazione del risotto alla zucca a partire dalle 12. Sempre sabato mattina esposizioni di zucche al mercato agricolo di Piazzetta Cremona a Brescia, in quello di Sondrio e a Induno Olona (Varese), mentre in provincia di Como, a Mariano Comense e Lomazzo, i cuochi contadini forniranno consigli e ricette per valorizzare le zucche in cucina. Nella giornata di domenica, invece, appuntamenti nei mercati di Campagna Amica a Mantova in via Broletto con la mostra di zucche ornamentali e intagliate e a Crema (Cremona) con la proposta di prodotti a base di zucca. "Nel weekend - conclude la Coldiretti regionale - iniziative legate ai mille volti della zucca sono previste anche in numerosi agriturismi aderenti alla rete di Terranostra Lombardia nelle province di Bergamo, Cremona e Varese, con laboratori di decorazione per bambini, spettacoli e naturalmente menù che propongono piatti ad hoc come il gnocco fritto alla zucca e le lasagne con zucca e formaggi nostrani".

