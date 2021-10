Bernate e lo stato dei lavori

L’Amministrazione comunale di Bernate Ticino informa i cittadini, tramite canale social, del proseguimento di alcuni importanti lavori di ammodernamento urbanistico.

L’Amministrazione comunale di Bernate Ticino informa i cittadini, tramite canale social, del proseguimento di alcuni importanti lavori di ammodernamento urbanistico. Primo tra tutti la riasfaltatura di alcuni tratti di Via Garibaldi, Via Matteotti, Via Foscolo e Vicolo San Carlo. Prosegue poi la realizzazione della nuova staccionata lungo la pista ciclabile della strada comunale Bernate/Boffalora. In fase di ultimazione sono invece i lavori della tangenziale, a cui manca la realizzazione del tappeto d’usura e la segnaletica, la piantumazione di area di forestazione, la verniciatura di elementi del ponte sul Naviglio e infine la pulizia di pannelli in policarbonato delle barriere fonoassorbenti. Terminate queste operazioni, si passerà alla redazione della contabilità finale e al collaudo dell’intera opera. L’Amministrazione comunale ne prevede l’apertura al traffico per la prossima primavera.

