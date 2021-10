'Missione Paziente - Nascita e sviluppo dell'elisoccorso in Lombardia': sabato 16 ottobre, dalle 10.15, presentazione del libro e incontro a Volandia.

La chiamata di emergenza, pronti, allora, ad alzarsi in volo e primi soccorsi e, poi, via verso una struttura sanitaria. L'elisoccorso in Lombardia: la nascita e lo sviluppo; se ne parlerà durante la presentazione del libro 'Missione Paziente', in calendario questo sabato (16 ottobre), alle 10.15, nella sala conferenze di Volandia. Dopo il benvenuto e i saluti della Fondazione Volandia e del presidente del comitato scientifico, Claudio Tovaglieri, si passerà, appunto, a presentare 'Missione Paziente - Nascita e sviluppo dell'elisoccorso in Lombardia' (Francesca Guido e Francesca Indraccolo, giornaliste e autrici del volume, dialogheranno con gli 'addetti ai lavori'). Interveranno Cesare Cardani (presidente della Fondazione Pro Elisoccorso - servizio 118 onlus), Gianluca Marconi (responsabile dell'elisoccorso e del 118 di Sondrio - Areu Lombardia), Mauro Del Romano (medico dell'elisoccorso e del 118 di Como - Areu Lombardia), Roberto Cappelletti (infermiere dell'elisoccorso e del 118 di Como), Manuel Giordana (pilota, comandante della base dell'elisoccorso di Como - Babcock MCS Italia) e Valerio Rebai (delegato CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologo VII zona Valtellina - Valchiavenna). E, in occasione di 'Viva! - la settimana mondiale per la rianimazione cardio-polmonare', una delegazione del 118 di Varese farà una dimostrazione delle manovre salva vita.

