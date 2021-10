Lombardia: finanziamenti per 70 manifestazioni

Con il bando 'Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo' (periodo 1° aprile 2021/31 ottobre 2021), Regione Lombardia finanzierà nel complesso lo svolgimento di 70 eventi di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.

Con il bando 'Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo' (periodo 1° aprile 2021/31 ottobre 2021), Regione Lombardia finanzierà nel complesso lo svolgimento di 70 eventi di rilevanza regionale, nazionale e internazionale sino alla fine di questo ottobre. "Il recente incremento di 170.000 euro alla dotazione della misura, salita a 1.170.000 euro, permette - ha chiarito il sottosegretario regionale alla Presidenza con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi - di garantire contributi a fondo perduto a 17 eventi in più, tra quelli ammessi in graduatoria, salendo dai precedenti 53 a 70". SOSTEGNO DETERMINANTE - "Quest'iniziativa - aggiunge - si conferma di successo. Il sostegno regionale risulta spesso determinante per l'organizzazione e la buona riuscita di appuntamenti sportivi regionali, nazionali e internazionali. Manifestazioni che comportano benefici significativi per i territori ospitanti e che, al di là delle immediate ricadute economiche, si rivelano un traino formidabile per l'intero movimento sportivo regionale. Inoltre, esercitano un impatto positivo sulla propensione dei lombardi ad avvicinarsi all'attività fisica occasionale, amatoriale o agonistica". QUALITÀ DELLA VITA E RILANCIO TERRITORI - "Fare sport è fondamentale per la qualità della vita. Per questo - conclude il pluricampione olimpico - nei prossimi mesi, la Giunta proseguirà il suo impegno per il sostegno diretto e indiretto allo sport regionale con un ventaglio di iniziative che spazierà dal sostegno, appunto, dell'organizzazione di eventi all'ammodernamento dell'impiantistica".

