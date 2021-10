Turismo, per dodici imprese di Milano Monza Brianza Lodi, al via il 5 ottobre il laboratorio gratuito 'Brand activism per il turismo' promosso da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Formaper, articolato in due fasi d’aula e una di affiancamento one-to-one con simulazione pratica.

Turismo, per dodici imprese di Milano Monza Brianza Lodi, al via il 5 ottobre il laboratorio gratuito 'Brand activism per il turismo' promosso da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Formaper, articolato in due fasi d’aula e una di affiancamento one-to-one con simulazione pratica. L'iniziativa si inserisce all'interno del più ampio piano di sostegno, di riposizionamento e di rilancio della destinazione turistica Milano Monza Brianza Lodi portata avanti dall'ente camerale attraverso il progetto strategico 'Turismo', giunto quest'anno al secondo triennio di attività. Il laboratorio si propone di offrire alle imprese partecipanti gli strumenti operativi per migliorare l’immagine aziendale e il proprio posizionamento nel mercato turistico.Oggi, nel processo di creazione della reputazione aziendale, uno dei temi più rilevanti è il Brand Activism, cioè la scelta di un’azienda di posizionarsi riguardo un particolare problema contemporaneo di natura sociale, economica o ambientale. Anche per le imprese della filiera turistica, i clienti (acquisiti e potenziali) e i partner aziendali non esitano a giudicare il coinvolgimento dei brand (o il loro non coinvolgimento) nelle questioni di attualità più importanti (sostenibilità, green, sicurezza, cambiamento climatico, inclusione sociale, ecc.). Di conseguenza, il brand activism viene considerato da molti come l’unica strada possibile per rafforzare in modo trasparente e coerente il legame tra l’impresa turistica, i propri clienti e la comunità in cui opera.Capire come individuare i temi prioritari, coinvolgere gli stakeholder, sviluppare una strategia e monitorarne i risultati, sono alcuni output concreti del corso, che si pone l’obiettivo di orientare e fare chiarezza tra le diverse modalità di sostegno aziendale a cause e valori socio-ambientali. Il laboratorio è rivolto ad massimo di 12 responsabili appartenenti ai seguenti settori turistici:accoglienza, ristorazione, agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione e attività connesse, imprese ancillari: creative, artistiche, di intrattenimento - imprese culturali, musei ed altre attività culturali.Verranno confermate le prime 12 adesioni complete ricevute in ordine cronologico e validate. la docente è Lucia Dal Negro, fondatrice e CEO di De-LAB srl Società Benefit/BCorp™ (www.delab.it), esperta di comunicazione etica d’impresa, Corporate Social Responsibility (CSR) ed innovazione sociale. Ha lavorato con diverse organizzazioni pubbliche e private sensibili ai temi della reputazione di brand legata agli asset valoriali. Iscrizioni a questo link. Programma. FASE 1 – 5 ottobre, dalle 9.30 alle 16.30, a Palazzo ai Giureconsulti, via Mercanti, 2 - Milano, laboratorio in aula - formazione sul tema: 'Cosa sono il brand activism e la brand reputation. Cosa vuol dire essere un marchio progressista o regressista. Quali sono i recenti orientamenti dei turisti, con particolare riferimento ai Millennials. Come ascoltare la propria comunità e cogliere se e come schierarsi, secondo i propri valori aziendali. Come costruire una strategia di comunicazione autentica ed evitare il brand boycott'. FASE 2 – Tutoring online, 1 ora one-to-one, con ciascuna azienda: i partecipanti al laboratorio testano nelle rispettive aziende le proprie strategie di comunicazione, valutandone punti di forza e debolezza. FASE 3 – 26 Ottobre 2021, dalle 9.30 alle 12.30 a Palazzo ai Giureconsulti, via Mercanti, 2 - Milano, Laboratorio in aula - condivisione. In base alle valutazioni fatte in azienda, i partecipanti al laboratorio e i formatori discutono i punti di forza e debolezza delle varie strategie attuate realizzando un project work concreto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro