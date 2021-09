Ciclista cade nei boschi

Brutta avventura per un 36enne che, nel pomeriggio, è caduto bei boschi di Nosate mentre percorreva un sentiero in mountain bike.

Brutta avventura per un 36enne che, nel pomeriggio, è caduto bei boschi di Nosate mentre percorreva un sentiero in mountain bike. Era da solo, ma è riuscito ad allertare i soccorsi fornendo loro le coordinate gps. Cosa che si è rivelata molto utile ai Vigili del fuoco volontari di Inveruno che hanno raggiunto l’obiettivo, nella zona di via del Cerone, con il defender insieme all’equipaggio della Croce Rossa di Gallarate. L’uomo non presentava ferite gravi, ma è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro