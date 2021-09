La giunta regionale lombarda ha dato ufficialmente via libera allo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro per il bando finalizzato alla messa in sicurezza dei cimiteri nei piccoli Comuni lombardi, sotto i 5.000 abitanti.

La giunta regionale lombarda ha dato ufficialmente via libera allo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro per il bando finalizzato alla messa in sicurezza dei cimiteri nei piccoli Comuni lombardi, sotto i 5.000 abitanti. La misura, avviata inizialmente con una dotazione economica di 1 milione di euro e che ha permesso di finanziare 53 domande ammesse, raggiunge così gli 11 milioni di euro e permetterà di finanziare ulteriori 528 interventi ammessi. Soddisfatto l'assessore regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni. “Abbiamo reperito queste nuove e significative risorse - spiega - per rispondere a tutti gli interventi meritevoli di finanziamento e ai corrispettivi enti locali beneficiari. La dimensione demografica è stato un tra i fattori essenziali che ha privilegiato i piccolissimi Comuni”. E tra i Comuni del nostro territorio direttamente interessati ci sono Buscate e Boffalora.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro