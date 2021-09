Unità mobili vaccini: 900 persone

Le 'Unità mobili' in cinque Comuni lombardi, nella prima settimana di settembre (più precisamente dal 2 all'8 settembre), hanno raggiunto oltre 900 cittadini.

L'assessorato al Welfare e l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno diffuso una nota per fare il punto sulle vaccinazioni eseguite dalle 'Unità mobili' in cinque Comuni lombardi, nella prima settimana di settembre (più precisamente dal 2 all'8 settembre), che hanno raggiunto oltre 900 cittadini. "Grazie al lavoro capillare delle nostre Unità mobili - scrive la nota - sono 909 i cittadini che hanno ricevuto una dose di vaccino in cinque Comuni nel territorio dell'Ats Milano Città Metropolitana: San Giuliano Milanese, Lodi, Motta Viconti, Sesto San Giovanni e Corsico". "I dati - spiega la nota - dimostrano che i cittadini sono sensibili alla vicinanza e alla semplicità con cui la proposta di somministrazione viene fatta. Il nostro impegno sul fronte vaccinazioni però continua. Un ringraziamento va alla disponibilità degli operatori e alla sensibilità degli amministratori locali".

