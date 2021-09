CityWave: Milano sostenibile

CityWave, partiti i lavori del nuovo centro direzionale di Milano che ospiterà uffici. "Sarà alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili grazie all’installazione di circa 11.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici, il più grande parco fotovoltaico della città - ha scritto il sindaco Beppe Sala - Una struttura a 'impatto positivo' che consumerà il 45% di energia in meno rispetto agli standard, con un risparmio di 520 tonnellate l’anno di CO2 che equivalgono alle emissioni assorbite da 20.000 alberi". L'edificio consentirà anche la raccolta e il riuso delle acque piovane, oltre a creare un ampio spazio pubblico verde e coperto, vivibile tutto l'anno. "L’avvio di nuovi cantieri con una forte componente di sostenibilità rappresenta un forte segnale di ripresa che viene dato a tutta la città - ha concluso il primo cittadino - Una realizzazione che completa il già emblematico quartiere CityLife, esempio di design e rigenerazione urbana. Sarà il simbolo della Milano che vogliamo: viva, internazionale, bellissima".

