In ricordo del maestro Neglia

Un importante omaggio alla figura di Francesco Paolo Neglia sarà tributato dal corpo musicale città Vanzago, diretto da Marta Pellegrino. Venerdì 10 settembre, alle 21, Laura Fusaro presenta il suo libro sul maestro nel Cortile del Calderara. Dopo la lunga pausa forzata imposta dall'emergenza Covid-19, il complesso bandistico romperà il proprio silenzio nell'ultima parte della serata con un programma a sorpresa, che vedrà l’esecuzione della Parata d'eroi, op. 2 P, 'gran marcia militare' composta dal maestro nel 1896 e adattata all'organico moderno da Rosabianca Perego. Le note di Neglia, 'maestro sul podio e nella vita', risuoneranno così sotto le stelle di Vanzago e sarà per tutti una forte emozione. Il libro è la ricostruzione sincera e appassionata del percorso umano e professionale del maestro Francesco Paolo Neglia (1874-1932) e vi si parla del breve periodo (appena un trimestre) passato alla scuola elementare di Vanzago dal 23 marzo 1921 sino al termine dell'anno scolastico. Direttore d’orchestra di riconosciuto talento nella Germania del primo Novecento, rientrato in patria alla vigilia della Grande Guerra, Neglia fu vittima dell’indifferenza dei connazionali, condannato dagli ambienti musicali dell’epoca a un’autentica morte bianca, della quale non seppe capacitarsi e che non poté accettare. Nel ripercorrere l’ultima fase dell’esistenza di questo sfortunato musicista, l’autrice revoca e documenta la ricca e multiforme attività da lui svolta in numerosi comuni dell’Alto milanese come direttore, compositore, didatta e imprenditore musicale, nonché la rete di relazioni significative da lui intessuta in un’area della Lombardia allora in pieno decollo industriale.

