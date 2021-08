Oro e record per Simone!

Da Cassinetta di Lugagnano Simone Barlaam è il nuovo campione paralimpico nei 50 metri stile libero maschili S9.

Straordinarie emozioni di sport questa estate! Non smettono di emozionarci gli atleti azzurri e questa volta il successo olimpico viene da Cassinetta di Lugagnano. Simone Barlaam è infatti il nuovo campione paralimpico nei 50 metri stile libero maschili S9. Con il tempo di 24.71 conquista l’oro alle Paralimpiadi di Tokyo e stabilisce il nuovo record paralimpico.

Simone, da Cassinetta di Lugagnano, è uno straordinario atleta che nel suo ricco palmares vanta sette ori nei campionati mondiali, otto titoli europei e la bellezza di cinque primati mondiali. Ci ha inviato due foto appena atterrato a Tokyo: saranno davvero tante le gare nelle quali potremo tifare per lui. In chiusura di questo post pubblichiamo il calendario completo delle competizioni nelle quali sarà impegnato, sempre con l’obiettivo dell’oro olimpico e del gradino più alto del podio.

