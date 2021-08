Blue Air da Linate a Parigi

Blue Air ha avviato il servizio diretto da Milano Linate a Parigi Charles de Gaulle, operando il volo inaugurale con il 100% del riempimento. Blue Air diventa la prima compagnia aerea ultra low cost che collega Linate con il principale aeroporto di Parigi. La rotta sarà servita da Boeing 737. Il prezzo dei biglietti parte da 14,99 euro a tratta – tasse e un cambio gratuito inclusi.

Per celebrare il lancio della sua rotta "fashion" che collega due delle capitali mondiali della moda, Blue Air sta lanciando la campagna su tutti i voli Linate-Charles de Gaulle ad agosto. Il BLUE diventa il colore vincente e tutti i passeggeri che indosseranno il blu sui rispettivi voli vinceranno automaticamente 15 euro. L'importo di 15 euro verrà accreditato sul wallet elettronico del passeggero da utilizzare per l'acquisto di futuri voli/servizi Blue Air e sarà valido fino al 31 dicembre 2021.

La scorsa settimana Blue Air ha lanciato voli giornalieri da Milano Linate a Barcellona e Catania, diventando l'unica compagnia aerea a collegare Linate con Barcellona.

Blue Air sta inoltre ampliando la sua rete da Milano Linate con un doppio volo giornaliero per Bucarest e ha annunciato voli diretti per Palermo, Lamezia Terme, Madrid e Praga che a settembre 2021.

Milano Linate a Parigi Charles de Gaulle con un volo giornaliero:

06:35 LIN – CDG 07:45

08:28 CDG – LIN 09:35

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro