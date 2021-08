Draghi: "Proteggeremo chi ha collaborato con noi"

"L’impegno dell’Italia è proteggere i cittadini afghani che hanno collaborato con la nostra missione". Italia e paesi Europei al lavoro per provare a salvare i collaboratori.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ringrazia le forze armate per le operazioni che stanno permettendo di riportare in Italia i nostri concittadini di base in Afghanistan. L’impegno dell’Italia è proteggere i cittadini afghani che hanno collaborato con la nostra missione. Il Presidente è in continuo contatto con il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L’Italia è al lavoro con i partner europei per una soluzione della crisi, che tuteli i diritti umani, e in particolare quelli delle donne.

