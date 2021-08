Covid: test rapidi in farmacia

Protocollo d'intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi - validi per l'emissione della certificazione digitale - a prezzo calmierato in farmacia.

Come riportato anche sul sito del Governo, il 5 Agosto è stato firmato dal Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo d'intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e Farmacie Unite il Protocollo d'intesa per somministrazione dei test antigenici rapidi - validi per l'emissione della certificazione digitale - a prezzo calmierato da parte delle farmacie aderenti. Lo ricorda una Nota della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia. "Questo protocollo - specifica la Nota - ha valenza sul territorio nazionale, ma non è dispositivo per tutte le 17.000 farmacie italiane: infatti è previsto che la singola farmacia possa accettare o meno di aderire al protocollo d'intesa con scadenza al 30 settembre". L'accettazione deve essere inviata a livello nazionale in modo da essere inserita nell'elenco delle farmacie aderenti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all'emergenza Covid-19. "Regione Lombardia, contestualmente alla firma dell'accordo nazionale - prosegue la Nota - ha comunicato alle farmacie e ATS le indicazioni operative per l'adesione al protocollo nazionale. Solo i tamponi effettuati dalle farmacie aderenti alla convenzione nazionale concorreranno all'emissione del green pass". In questi giorni, come nelle altre Regioni, le farmacie lombarde stanno procedendo con adesione e inserimento nell'elenco nazionale. "E' intenzione di Regione Lombardia - dice ancora la Nota della DG Welfare - coinvolgere nelle future iniziative che riguardano la gestione del territorio la costituenda rete delle farmacie aderenti al protocollo nazionale". Regione Lombardia, prima ancora di tale accordo, nei mesi scorsi è intervenuta a garanzia della salute dei cittadini lombardi, disponendo per fasce specifiche la gratuità dell'esecuzione del tampone anche in farmacia; l'esecuzione del tampone è infatti gratuito per: familiari e visitatori di ospiti RSA, RSD; insegnanti/personale scolastico; bambine/i da 6 a 12 anni; ragazze/i da 12 a 19 anni. A livello nazionale a seguito del protocollo del 5 agosto viene disposta non la gratuità, come in Lombardia, ma un prezzo calmierato pari a: 8 euro per i cittadini da 12 a 18 anni; 15 euro per i cittadini con più di 18 anni. "Ricordiamo anche che - prosegue la Nota - la fascia di cittadini over 19 anni, a differenza dei più piccoli che non sono neppure vaccinabili perché oggi nessun vaccino anti-Covid è indicato per la fascia di età 6-12 anni, ha come possibilità per avere il Green Pass la vaccinazione che è ormai disponibile in qualsiasi centre vaccinale sia in Lombardia che a livello nazionale".

"Questo significa - conclude la Nota - che il cittadino ha oggi più possibilità per ottenere l'emissione della certificazione digitale e quindi può scegliere il percorso a lui più consono".

