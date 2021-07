1600 vacanzieri vaccinati

Emergenza Covid-19: dal 16 luglio scorso, la Lombardia ha vaccinato oltre 1.600 vacanzieri provenienti da tutte le Regioni d'Italia.

"In linea con quanto stabilito in data 9 giugno scorso dal Commissario Straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo, la Lombardia sta già garantendo la massima flessibilità alla somministrazione della seconda dose di vaccino a tutti i cittadini italiani non residenti che soggiornano nella regione per un periodo di permanenza congruo (almeno 15 giorni)". Lo comunica in una nota la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia. "Dal 16 luglio scorso - prosegue la nota - la Lombardia ha vaccinato oltre 1.600 vacanzieri provenienti da tutte le Regioni d'Italia, anche senza la sottoscrizione di alcun ulteriore accordo interregionale".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro