'Smart': 80 violazioni al codice della strada

Secondo fine settimana per il progetto Smart, il servizio di monitoraggio delle aree a rischio del territorio finanziato da Regione Lombardia, messo in campo dalla Polizia locale di Legnano e cui partecipano i comandi di Canegrate, San Vittore Olona, San Giorgio su Legnano, Rescaldina, Villa Cortese e Dairago. La notte fra venerdì e sabato ha visto una decina di agenti della Polizia locale impegnati fino alle 2 di notte su posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e nella zona del centro cittadino. Sono stati 105 i veicoli controllati con altrettanti alcoltest per i conducenti che hanno rilevato un solo caso di positività. Sei conducenti sono stati sottoposti al test antidroga con esito negativo. Le violazioni al codice della strada contestate sono state ottanta, una quarantina delle quali con il nuovo strumento digitale di rilevazione della velocità ad alta definizione che è in grado di fornire oltre al rilievo fotografico anche un breve filmato dell’infrazione - utilizzati sia per la contestazione immediata delle infrazioni sia per la rilevazione in differita. Lo strumento è utilizzato contestualmente alle telecamere di lettura targhe, poste agli accessi cittadini, che segnalano i veicoli non assicurati e non revisionati in circolazione. Da sottolineare che le postazioni sono state allestite, con una precisa finalità preventiva, in modo visibile, preannunciate da cartelli di preavviso mobile e il veicolo di servizio posizionato in modo da rendere immediata agli automobilisti la percezione del controllo. Nonostante questo sono state rilevate velocità intorno ai 100 km/h. I servizi del progetto 'smart' di polizia stradale e territoriale continueranno in orario notturno nei week end estivi.

