Conclusi i lavori: riapre l'area cani

Terminati alcuni lavori di riqualificazione e miglioria, da sabato 17 Luglio l'area di sgambamento cani ubicata presso il Parco Ghiotti di Marcallo con Casone torna ad essere finalmente utilizzabile. La riapertura verrà ufficializzata dal sindaco Marina Roma alle 11.30 con una piccola cerimonia alla quale interverrà anche il privato cittadino che ha reso possibile la realizzazione dei lavori grazie ad una sponsorizzazione, ai rappresentanti delle associazioni cittadine e a tutti coloro che vorranno intervenire magari portando il proprio amico a quattro zampe.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro