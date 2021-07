'Una ventata di colore' in Villa Annoni: è la mostra collettiva organizzata dal 'Gruppo Artistico Occhio' per domenica 18 luglio. Pittura, fotografia e scultura.

Colore, tanto colore o, riprendendo proprio il titolo dell'iniziativa 'Una ventata di colore' in Villa Annoni a Cuggiono. E' la mostra collettiva, organizzata dal 'Gruppo Artistico Occhio' e in programma domenica 18 luglio. Pittura, fotografia e scultura, allora, saranno le indiscusse protagoniste per tutta la giornata (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18). L'ingresso, infine, è libero.

