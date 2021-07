Consorzio: eccellenza rifiuti

Il Consorzio dei Comuni dei Navigli si conferma una eccellenza nazionale nella gestione integrata dei rifiuti urbani. È quanto emerge dal Dossier 2021 di Legambiente sui 'Comuni Rifiuti Free'. Nella classifica nazionale sopra i 100 mila abitanti 'Cento di questi Consorzi', in cui sono rientrati solo 24 Consorzi nel rispetto di rigidi criteri di selezione, il Consorzio dei Comuni dei Navigli occupa la 10ª posizione, con 119.844 abitanti e una media del 78,9% di RD - Raccolta differenziata. Nel Consorzio rientrano 20 Comuni dell’Ovest Milanese: Albairate, Arluno, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cisliano, Corbetta, Cusago, Inveruno, Mesero, Morimondo, Nosate, Ozzero, Vanzaghello e Vittuone.

Inoltre, sulla base dei dati raccolti nel Dossier 2021 di Legambiente, si rileva che nella Classifica generale della Città Metropolitana di Milano dei 'Ricicloni', in cui sono rientrati solo 14 enti virtuosi, ci sono 6 Comuni del Consorzio e precisamente: Bernate Ticino (1ª posizione); Mesero (3ª posizione); Ozzero (5ª posizione); Nosate (7ª posizione); Cassinetta di Lugagnano (8ª posizione); Calvignasco (12ª posizione).

