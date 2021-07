Notti magiche...

La Nazionale italiana di calcio in trionfo ai Campionati Europei. Battuta l'Inghilterra in finale, a casa sua, nello stadio di Wembley. Alziamo la coppa 53 anni dopo.

Le hanno intonate fin dal primo giorno. Le hanno gridate, tutti assieme, al termine di ogni partita. Sul pullman, davanti all'albergo, in aereo, con i tifosi, ma, soprattutto, ce le hanno fatte vivere. Campioni d'Europa; campioni in quelle notti che, come cantavano Edoardo Bennato e Gianna Nannini nel 1990, mai come oggi sono diventate di nuovo magiche. Un'estate che più italiana di così non si può, insomma! L'Azzurro a colorare Wembley e la coppa che, dopo 53 anni lunghi anni, si alza verso il cielo. Una vittoria che va oltre il classico e tradizionale campo da gioco. Un trionfo arrivato contro i 'padroni di casa', nel loro stadio, perché l'ultimo atto di 'Euro 2020' ci vedeva proprio di fronte all'Inghilterra. Abbiamo lottato, sofferto, siamo andati in svantaggio subito, però ci siamo rialzati, abbiamo tirato fuori la grinta e la determinazione tipica degli italiani e abbiamo pareggiato, per poi compiere il capolavoro ai calci di rigore. Li abbiamo battuti dagli unidici metri. "Chi se ne frega se voi avete messo apposta i giocatori per andare dal dischetto...". Noi abbiamo vinto lo stesso. Con il gruppo, con l'essere squadra. Una squadra, direbbe Checco Zalone, "fortissimi".

