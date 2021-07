Invest in Lombardy, al via nuove opportunità per gli investimenti esteri. Collaborazione tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Promos Italia.

'Invest in Lombardy', al via novità per gli investimenti esteri in Lombardia. Ora ci sono i criteri della manifestazione di interesse per la mappatura delle opportunità di insediamento e di investimento in Regione. La giunta li ha approvati su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. Con il lancio della manifestazione d’interesse Regione Lombardia intende costruire un'offerta di investimento ampia e strutturata da presentare agli investitori esteri, quale leva per la ripresa socio-economica post pandemia e per la tenuta del posizionamento competitivo del territorio lombardo sul piano internazionale. Le opportunità di insediamento e i progetti di investimento con le funzioni d'uso ammesse verranno pubblicati sulla piattaforma digitale, www.investinlombardy.com. La promozione delle opportunità di insediamento e dei progetti di investimento attraverso azioni specifiche e mirate in occasione di iniziative di promozione su scala nazionale e internazionale come eventi, meeting, conferenze, convegni, fiere, campagne di comunicazione ed editoria sono azioni realizzate in collaborazione con Promos Italia, il Sistema Camerale lombardo e nella collaborazione istituzionale tra Regione Lombardia e gli enti della diplomazia economica italiana ed estera. Ha ricordato l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi: "Rispetto al passato abbiamo voluto introdurre importanti novità: la prima riguarda l'inclusione della tipologia di offerta progetti di riqualificazione e/o sviluppo urbano, la seconda l'ampliamento della platea di soggetti destinatari, oltre ai Comuni, anche Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città Metropolitane”. “Grazie a questo progetto oggi in Lombardia gli investitori italiani ed esteri hanno a disposizione dei servizi qualificati di supporto alle loro decisioni, con un unico punto di accesso e una piattaforma telematica dedicata che raccoglie le opportunità di investimento – ha aggiunto Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia". “Da anni la Lombardia ha saputo fare sistema - ha spiegato Giovanni Da Pozzo, presidente di Promos Italia - Non è un caso che la regione lombarda sia la più attrattiva d'Italia, con circa 200 progetti di investimento estero atterrati nell'ultimo triennio e nel 2021 sono già 30 i progetti di investimento estero annunciati in Lombardia”.

