Servizi demografici: boom di richieste

Sono le richieste che riguardano i Servizi demografici a farla da padrone nelle pratiche evase dall’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) nei primi mesi del 2021. Su un totale di 13mila 971 servizi erogati, la maggioranza dei quali legati ai servizi comunali (12mila 200), 9mila 98 sono legati, infatti, ai Servizi demografici. Da ricordare che nel periodo segnato dall’emergenza Covid è stata rafforzata la collaborazione con i Servizi demografici per la gestione delle prenotazioni degli appuntamenti e le informazioni per ottenere documenti quali carte d’identità, certificati e autentiche di firma. In particolare, dei 9mila 98 servizi erogati, 4mila 988 riguardano la carta d’identità (con un picco di 961 a giugno) e 4mila 110 altri documenti. Numeri, questi, che, in proiezione, aumentano il numero di utenti dell’URP nel 2021 rispetto all’ultimo anno di confronto utile, il 2019, e numeri che si mantengono fortemente squilibrati fra l’orario mattutino di apertura e quello pomeridiano (8660 chiamate contro 1773) e per cui si ribadisce il consiglio, per trovare la linea telefonica libera, di telefonare preferibilmente nei pomeriggi di martedì e giovedì. Naturalmente è cambiata la modalità di contatto con l’ufficio, data la necessità dell’appuntamento per accedere agli spazi comunali di corso Magenta, 15: al 30 giugno 10 mila 433 sono stati i contatti telefonici contro 2mila 768 accessi. La lieve differenza che si registra fra servizi erogati (13mila 971) e utenti (13mila 201) si spiega con più richieste formulate dallo stesso utente.

Fra gli altri servizi più richiesti figurano le informazioni generali (1.372), di cui 1.041 per servizi comunali e 331 per altri enti; 892 sono le richieste ricevute, per conto dell’Urbanistica, sulle idoneità abitative; 616 sono le richieste riguardanti il servizio Istruzione (616), di cui 200 per dote scuola, 227 per il servizio mensa, 75 per gli asili nido e 114 per altri servizi scolastici. Tra i servizi riferiti ad altri enti (1.771) il numero più alto di richieste riguarda il rilascio del PIN e la carta regionale dei servizi (667), seguono informazioni e tessere per il servizio pullman (598), le prenotazioni per fissare gli appuntamenti per il passaporto (345) e il rilascio dello Spid (109). Basso il numero di segnalazioni ricevute dai cittadini (27), che oggi fanno uso del Portale del cittadino accessibile dalla home page del sito istituzionale. Quanto al profilo dell’utenza che si è rivolta all’URP, 298 sono i giovani, 11mila 471 gli adulti e 1.432 gli anziani. Prevalgono le donne (7mila 252) sugli uomini (5mila 949). Dato stabile è quello dell’utenza straniera, che si attesta su quota 4mila 245.

Gli orari di apertura dell’URP sono i seguenti: il mattino da martedì a venerdì 8.30 – 13.00, il sabato 8.30 – 12.30; il pomeriggio martedì e giovedì 15.00 – 19.00 solo telefonicamente e via mail. Giorno di chiusura lunedì. Tel: 0331/92555.1 /2 /3 /5, mail: urp [dot] legnano [at] legnano [dot] org.

